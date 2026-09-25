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Omega Subsea to mobilize ROV systems on two NKT cable layers

Vessels
September 25, 2026, by Nadja Skopljak

Omega Subsea has secured a five-year agreement with NKT to provide a remotely operated vehicle (ROV) system for the newbuild cable-laying vessel (CLV) NKT Eleonora, following the contract for NKT Victoria reported last June.

Source: Omega Subsea

The agreements are part of a wider investment program as part of which Omega Subsea’s total ROV fleet is set to exceed 30 systems by mid-2028. Of the eight new Kystdesign systems scheduled for delivery in 2026, four will be deployed on NKT projects.

Mobilization activities for NKT Victoria and NKT Eleonora are currently underway at shipyards in Ulsteinvik and Brattvåg. Operations on NKT Victoria are scheduled to begin before year-end, while mobilization of ROV systems on NKT Eleonora is expected in January. 

For NKT Victoria, Omega Subsea will also supply two launch and recovery systems (LARS) from Ulmatec, installed in the vessel’s hangar and configured to support operations with the company’s two new ROVs. 

“NKT is one of the leading players in the cable installation industry, and being selected to support two of their modern cable-laying vessels is a strong vote of confidence. We are expanding both our equipment base and organisation to support long-term operations and multiple projects simultaneously,” said Trond Berge, CEO of Omega Subsea. 

“Cable installation is a market characterised by long-term demand and significant growth potential. We will continue to be a broad subsea service provider, while strengthening our position in areas where we see sustained activity and long-term opportunities.”

Omega Subsea said it plans to recruit between six and twelve new employees for offshore and onshore positions, while also expanding warehouse and logistics capacity at its Hilleren facility. 

“We are currently experiencing a period of significant growth. As we take on greater responsibility within our projects, it is essential that we have the right people, equipment and infrastructure in place. The NKT agreements are a good example of how long-term partnerships enable us to invest confidently and build for future growth,” said Berge.

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