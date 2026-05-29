Omega Subsea and AGR establish North Sea ROV and survey collaboration

May 29, 2026, by Nadja Skopljak

Norway-based Omega Subsea and AGR have set up a long-term partnership for offshore survey and remotely operated vehicle (ROV) services in the North Sea. 

Omega Subsea will deliver integrated ROV and survey capabilities onboard the 89.3-meter-long, 2005-built multipurpose offshore support vessel Aquaman II, including a work-class ROV system, offshore personnel, operational technology, and subsea support equipment, and will provide dedicated survey services onboard Ross Eagle as part of AGR’s expanding offshore operations.

The collaboration will see Omega Subsea support vessel-based subsea operations, including plug and abandonment (P&A), cable campaigns, inspection work, and decommissioning projects.

“This partnership marks an important step for Omega Subsea as we continue to expand our operational capabilities and offshore service offering. Together with AGR, we are establishing a strong and flexible setup combining marine operations, ROV services, survey expertise, and offshore execution to support increasing demand in the North Sea market,” said Trond Berge, CEO of Omega Subsea. 

The agreement includes an initial two-year contract period plus extension options.

During operations, the collaboration may also use Omega Subsea’s operational setup in Bergen, including logistics, warehousing, harbor access, and remote operational support through the company’s remote operations center (ROC).

“We see strong potential in this collaboration and look forward to developing efficient offshore solutions together with AGR. By combining operational experience, technology, and skilled personnel, we are creating a highly capable platform for future offshore operations,” Berge said.

