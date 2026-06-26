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Orient Cable installs ‘China’s first’ 66 kV dynamic line for floating wind

Business Developments & Projects
June 26, 2026, by Adrijana Buljan

Orient Cable (NBO) has installed the subsea cable for China Three Gorges (CTG) Corporation’s 16 MW floating wind demonstration platform, said to be the world’s largest single-unit floating wind turbine.

Image: video screenshot / Orient Cable (NBO)

NBO says this is the first 66 kV dynamic cable for floating wind installed in China. The company’s scope encompassed the design, supply and installation of the dynamic cable, which has been engineered to withstand extreme wave heights of over 20 meters and support 25 years of service in severe marine environments, according to NBO.

CTG installed the 16 MW Sanxia Linghang (Three Gorges Pilot) floating wind platform on May 2 at a site located more than 70 kilometers off Yangjiang, Guangdong, where water depths exceed 50 meters.

The platform, which consists of a 16 MW turbine, a semi-submersible floating foundation and a new mooring system, measures approximately 80.8 meters in length and 91 meters in width, with a displacement of 24,100 tons. The turbine features a 252-meter rotor diameter, with a swept area equivalent to around seven football fields and a blade tip height of over 270 meters.

CTG says Sanxia Linghang is designed for harsh offshore conditions, built to withstand wave heights above 20 meters and wind speeds of up to 73 m/s.

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