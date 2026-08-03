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Hellenic Cables earns qualification for 525 kV HVDC XLPE cable systems

Certification & Classification
August 3, 2026, by Nadja Skopljak

Greek Hellenic Cables, the cables segment of Belgium-headquartered Cenergy Holdings, has achieved qualification of its 525 kV HVDC XLPE cable systems for both submarine and underground applications.

Source: Hellenic Cables

The qualification covers cable systems designed for continuous operation at 80°C using XLPE insulation technology.

The submarine system was qualified in accordance with CIGRE Technical Brochure 852, while the underground system complies with CIGRE Technical Brochure 852 and IEC 62895, confirming the reliability and performance of the cable systems under the most demanding international testing requirements, Hellenic Cables reported.

Kostas Savvakis, General Manager of Hellenic Cables, said: “This successful qualification demonstrates our continued commitment to innovation and engineering excellence. It broadens our portfolio of advanced HVDC cable solutions, strengthens our position in the global market, and enables us to support our customers with reliable technologies for the next generation of power transmission projects.”

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