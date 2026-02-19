Østensjø Rederi’s hybrid tug to feature Finland-made propulsion

Back to overview
February 19, 2026, by Nadja Skopljak

Spain’s GONDAN Shipbuilders has placed an order with Finnish company Steerprop to deliver propulsion for a new hybrid tugboat, the first tug design from naval architect Skipsteknisk, destined for Norwegian shipowner Østensjø Rederi.

Source: Skipsteknisk

Steerprop will supply dual-end versions of its SP 50 W D propulsors, what the company says are the most powerful ducted units it has ever delivered, providing the vessel with the flexibility to operate main propulsion using a diesel engine, an electric motor, or a combination of both.

The 150-ton bollard pull vessel will also feature DP2 dynamic positioning capability. On the new tug, the majority of operations will be carried out using the electric motor, while the diesel engine will provide additional power when higher bollard pull is required.

“The newbuild represents a major step in further strengthening our offshore towage fleet and will be our flagship in the tug segment, achieving the highest possible efficiency through a hybrid propulsion configuration tailored to its operating profile,” said Kristain Helland Vea, CEO of Østensjø Rederi.

“The compact size and simplicity of Steerprop’s solution—while fully meeting our demanding performance requirements—made it a clear choice for this vessel.”

Steerprop said the contract marks its first collaboration with the Spanish shipyard and a renewed partnership with Østensjø Rederi, and follows close cooperation between the companies throughout the development of the new multipurpose tug design.

“Working closely with the shipowner from an early stage, we were able to contribute a propulsion solution that delivers benefits both to the shipyard in terms of initial cost and to the shipowner through lifecycle efficiency and proven performance. We are proud to support Østensjø Rederi, GONDAN Shipbuilders, and Skipsteknisk in bringing this new hybrid tug design to life,” said Juho Rekola, Director, Sales & Project Management at Steerprop.

