Illustration; Source: Petrobras
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Petrobras widens its African offshore portfolio with multiple blocks in Côte d’Ivoire

Business & Finance
September 17, 2026, by Melisa Cavcic

Petrobras Netherlands B.V. (PNBV), a subsidiary of Brazil’s state-owned energy giant Petrobras, has expanded its offshore footprint with exploration blocks located in the Republic of Côte d’Ivoire.

Illustration; Source: Petrobras
Illustration; Source: Petrobras

Petrobras’ subsidiary has signed production sharing contracts (PSCs) for eight offshore exploration blocks with the Republic of Côte d’Ivoire and Petroci.

These PSCs cover the CI-513, CI-600, CI-601, CI-602, CI-603, CI-605, CI-701, and CI-702 blocks off the African country’s coast.

The Brazilian giant, through PNBV, will have a 90% stake in the blocks as operator, while Petroci will hold the remaining 10% interest.

The company highlights that these deals secure its participation in high-potential exploration areas along the African equatorial margin.

These PSCs build on Petrobras’ recent expansion in West Africa’s oil and gas frontier, as it entered negotiations for four-block exploration contracts in Ghana’s Keta Basin.

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