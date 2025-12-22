Poland’s Orlen strengthens its Norwegian oil & gas portfolio with acquisition wrap-up

Back to overview
Exploration & Production
December 22, 2025, by Melisa Cavcic

Orlen Upstream Norway, a subsidiary of Poland’s Orlen, has brought into its fold the interests Norwegian oil and gas player DNO held in two fields off the coast of Norway.

PPF; Source: ConocoPhillips
DNO disclosed in November 2025 a decision to divest its 7.604% stake in the ConocoPhillips-operated Previously Produced Fields (PPF) project in licenses PL018B and PL018F on the Norwegian Continental Shelf (NCS) to Orlen Upstream Norway in exchange for the acquisition of the latter’s 20% interest in license PL1135, which contains the Cassio prospect, as well as a 0.8272% interest in the Verdande field.

Ireneusz Fąfara, President of Orlen’s Management Board, commented: “We are closing the year with excellent news from the Norwegian Continental Shelf. By acquiring shares in two fields, we are strengthening our position in the Greater Ekofisk Area – the birthplace of Norway’s oil industry. Orlen’s own gas production from the Shelf, combined with production in Poland and LNG imports, forms the backbone of energy security for Poland and the wider region.”

The Polish player has now confirmed the completion of the purchase of equity in the Albuskjell and Vest Ekofisk fields in the North Sea, adding approximately 8 million barrels of oil equivalent to its resource base. These fields, together with Tommeliten Gamma, are part of the PPF project, which has been recently sanctioned for development.

After these fields are brought online, they are expected to increase Orlen’s production by 420 million cubic meters of gas annually. The purchase of shares in the two fields is yet another acquisition completed by the Polish firm’s Norwegian subsidiary in the Greater Ekofisk Area this year.

The move follows the acquisition of a 20.23% stake in Tommeliten Gamma from TotalEnergies EP Norge in October 2025, increasing its ownership in the field to 62.61%. The license partners reached the final investment decision (FID) to develop the PPF in December 2025.

The Albuskjell, Vest Ekofisk, and Tommeliten Gamma fields are operated by ConocoPhillips Skandinavia, with other partners including Vår Energi and Petoro. The development plan involves drilling 11 production wells, which will be connected to the Ekofisk infrastructure.

Wiesław Prugar, Vice-President of the Management Board of Orlen for Upstream, highlighted: “Orlen’s combined reserves from Albuskjell, Vest Ekofisk, and Tommeliten Gamma total around 25 million barrels of oil equivalent, including more than 3 billion cubic meters of gas.

“Holding interests in all three fields gives us financial and operational synergies. This allows us to deliver on the objectives of the Orlen 2035 Strategy in a cost-effective manner, maximizing the positive impact of Upstream business on the Group’s performance.”

While the first gas is scheduled in Q4 2028, Orlen expects to produce 3.4 million barrels of oil equivalent annually at peak output from the PPF, including over 400 million cubic meters of gas.

