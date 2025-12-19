Back to overview
Home Subsea Subsea7 to go offshore to recently sanctioned Norwegian oil redevelopment in 2027

Project & Tenders
December 19, 2025, by Nadja Skopljak

Subsea7 has secured a subsea engineering, procurement, construction and installation (EPCI) contract with ConocoPhillips Skandinavia for the Previously Produced Fields (PPF) development project offshore Norway.

PPF; Source: ConocoPhillips

The EPCI scope covers subsea structures, umbilicals, risers and flowlines (SURF) and will see engineering and project management begin immediately at Subsea7’s office in Norway, with the main offshore campaigns scheduled for 2027 and 2028.

The award, subject to authority approval of the plan for development and operations (PDO), follows a contract for front-end engineering and design (FEED) from May 2025, which finalized the technical definition of the development.  

Subsea7 said that the contract was large, meaning it is valued at between $300 million and $500 million.

“This award continues our strong collaboration with ConocoPhillips. The FEED study enabled Subsea7 to engage early in the field development process, optimising design solutions and contributing to the final investment decision. We are excited to continue working closely with ConocoPhillips to deliver the Previously Produced Fields development project safely and efficiently,” said Erik Femsteinevik, Vice President for Subsea 7 Norway.

The Previously Produced Fields (PPF) are located in the Greater Ekofisk Area, approximately 290 kilometers southwest of Stavanger. The development will be connected to the existing Ekofisk Complex.

ConocoPhillips Skandinavia and its partners Vår Energi, Orlen Upstream Norway, and Petoro announced the final investment decision (FID) for the redevelopment project a couple of days ago.

