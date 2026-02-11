Prysmian acquires Spanish firm for €169 million

Back to overview
Business & Finance
February 11, 2026, by Nadja Skopljak

Italian cabling giant Prysmian Group has completed the acquisition of ACSM, a Spanish provider of solutions for submarine cable installation, including subsea surveying, route planning and seabed preparation.

Source: Prysmian via LinkedIn

Based in Vigo, ACSM has been operating for over 20 years across 60 countries, with over 350 employees. Its revenues in 2024 were €62 million and its EBITDA was €22 million. As of December 31, 2024, the net debt of ACSM was €14.4 million.

As communicated in January, Prysmian said that integrating ACSM will broaden its range of solutions for energy and telecom customers as a one-stop shop and accelerate the full vertical integration of its submarine activities.

With the closing complete, ACSM will be fully consolidated into the Prysmian perimeter for financial reporting as of February.

The transaction value is €169 million, factoring in €24 million in capex for a vessel delivered to ACSM in the fourth quarter of 2025, subject to a customary adjustment mechanism based on ACSM’s net financial position, working capital and capex.

