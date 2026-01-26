Prysmian to buy Spanish cable survey and installation solutions provider

Back to overview
Business Developments & Projects
January 26, 2026, by Nadja Skopljak

Italian cabling giant Prysmian Group is set to acquire ACSM, a Spanish provider of solutions for submarine cable installation, including subsea surveying, route planning and seabed preparation.

Based in Vigo, ACSM has been operating for over 20 years across 60 countries, with over 350 employees. Its revenues in 2024 were €62 million and its EBITDA was €22 million. As of December 31, 2024, the net debt of ACSM was €14.4 million.

Prysmian said that integrating ACSM will broaden its range of solutions for energy and telecom customers as a one-stop shop and accelerate the full vertical integration of its submarine activities.

The transaction value is €169 million, factoring in €24 million in capex for a vessel delivered to ACSM in the fourth quarter of 2025, subject to a customary adjustment mechanism based on ACSM’s net financial position, working capital and capex.

The closing of the transaction is expected by February.

“When the world thinks of submarine cables, they think of Prysmian, and this acquisition is another significant step forward. We gain the know-how of over 350 experts in subsea surveying and preparation, three dedicated vessels and essential equipment while strengthening our offer as a one-stop shop for customers,” said Raul Gil, EVP Transmission at Prysmian.

“Combining our global leadership and capabilities, with ACSM’s expertise and solutions, we will deliver optimized installation and burial processes that will set the standard for cost-effectiveness, the speed of installation and the most robust protection. Submarine cables are strategic assets, and security is a differentiator for our customers, and this acquisition further strengthens the range of solutions available to keep electricity and data safe under the sea.”

