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Prysmian’s arsenal richer for its ‘most powerful’ heavy-duty plough yet

Technology
July 9, 2026, by Nadja Skopljak

Italian cabling giant Prysmian has put into operation a new, latest-generation heavy-duty plough developed by the UK’s SMD, stating that it is its most powerful and largest so far.

Source: Prysmian

The plough is one of two that have been procured from SMD and will be used for burying power cables at a maximum of five meters beneath mean seabed level, Prysmian reported.

The tool will be deployed on the company’s cable-laying vessels (CLVs) Monna Lisa and Alessandro Volta.

“With accuracy, precision and efficiency, the tool enhances our ability to tackle increasingly challenging seabed conditions and achieve cable burial depths of up to five meters, depending on seabed characteristics,” said Peter Watson, Middlesbrough Marine base & Offshore Subsea Assets at Prysmian.

“And this is also a British success story – Prysmian’s marine base here in Middlesborough is a central part of our global operations and is also helping to deliver key British submarine projects. This longterm partnership of technical know-how and understanding with our partners at SMD reflects just how vital the supply chain of technology in North East England is to deliver energy security for the UK, and for Europe, thanks to major submarine electricity projects. It’ll be this technology that is vital to keeping these investments and our energy safe.”

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