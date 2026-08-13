Illustration; Source: Saipem
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Saipem wins $1.8 billion contract in Middle East

Project & Tenders
August 13, 2026, by Nadja Skopljak

Italy’s engineering, drilling, and construction services company Saipem has secured a $1.8 billion contract in the Middle East covering offshore and subsea facilities.

Illustration; Source: Saipem

Saipem’s scope includes the engineering, procurement, construction and installation (EPCI) of offshore and subsea facilities.

The company did not reveal any other information about the project, client, or scope.

As for other recent news worth mentioning, Saipem reported in early July that it had won a new assignment related to a floating production, storage, and offloading (FPSO) unit destined for deployment at one of Indonesia’s major upcoming energy projects. The EPCI contract for the project is valued at approximately $2 billion.

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