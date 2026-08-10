Illustration; Source: Baker Hughes
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Baker Hughes furnishing Southeast Asian deepwater gas project with subsea systems

Project & Tenders
August 10, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered energy technology giant Baker Hughes has been tasked by Searah, a 50/50 independent joint venture between Eni and Petronas in Southeast Asia, with providing subsea production systems and digital solutions for one of Indonesia’s major upcoming energy projects.

Illustration; Source: Baker Hughes
Illustration; Source: Baker Hughes

Baker Hughes has secured an award from Searah North Ganal, a subsidiary of Searah, to deliver subsea production systems and digital solutions to support safe, efficient, and optimized production for the Kutei North Hub development offshore Indonesia. The U.S. firm will supply 17 deepwater horizontal tree systems, along with associated manifolds and connections, control and distribution systems, for the integrated development of the recently discovered Geng North and Gehem fields.

The company will also deploy its Cordant asset protection and condition monitoring systems to proactively identify and mitigate risks to critical equipment and prevent unplanned downtime. These solutions will support efficient subsea operations for natural gas production to strengthen Indonesia’s LNG capacity and domestic energy supply.

Baker Hughes will leverage its operational and manufacturing capabilities in Indonesia to enhance supply chain resilience, project delivery efficiency, and ongoing production performance, delivering trees from its Global Manufacturing Center for Subsea Trees in Batam. The U.S. player’s Balikpapan facility will provide additional operational and service support.

This contract builds on the company’s support of the Kutei North Hub development. The firm was awarded a flash gas compressors order last year for the new floating production, storage and offloading (FPSO), which can process over 1 billion standard cubic feet per day of gas and 90,000 barrels per day of condensate, with a storage capacity of 1.4 million barrels.

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Amerino Gatti, Baker Hughes’ Executive Vice President of Oilfield Services & Equipment, commented: “The development of the Kutei Northern Hub is an important step in Indonesia’s drive to deliver natural gas and LNG to power the country and the broader region.

“By combining our proven subsea production technologies, digital solutions and global experience developing offshore projects, we’re supporting efficient, reliable and optimized production from subsea systems through to gas processing and export, helping enable a more secure energy future for Southeast Asia.”

Searah’s award to Baker Hughes follows its recent contract award to Saipem for the engineering, procurement, construction and installation (EPCI) of an FPSO for the same development project in the Kutei Basin, East Kalimantan.

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