Saipem's agreement with Aramco takes it to 'one of world's largest offshore oil fields'

Project & Tenders
February 24, 2026, by Nadja Skopljak

Italy’s Saipem has secured a new offshore contract in Saudi Arabia worth approximately $500 million under its existing long-term agreement with the country’s energy heavyweight Aramco.

Under the contract release purchase order (CRPO), Saipem’s scope of work includes the engineering, procurement, construction and installation (EPCI) of a 48-inch trunkline, comprising approximately 65 kilometers offshore and 12 kilometers onshore, as well as associated subsea facilities in the Safaniya oil field, described by the company as one of the world’s largest offshore oil fields.

Offshore operations will be performed by Saipem’s construction vessels currently deployed in the region, while fabrication activities will be executed at the company’s Saipem Taqa Al-Rushaid Fabricators fabrication yard in Dammam.

“The combination of enhanced local capabilities and cutting‑edge technical expertise is expected to support the efficient development of strategic energy infrastructure in Saudi Arabia,” Saipem said. “This new award reinforces Saipem’s long-standing presence in Saudi Arabia. It additionally further consolidates its long-standing relationship with Aramco, confirming Saipem’s capability to deliver integrated, high‑quality solutions for complex offshore developments.”

At the end of 2025, Saipem secured two offshore contracts worth approximately $600 million under the existing agreement with Aramco. The first covers work for the Berri and Abu Safah oil fields, with a duration of 32 months, and the second, lasting 12 months, for the Marjan field.

