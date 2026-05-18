Back to overview
Home Subsea Survey campaign wraps up at Saudi subsea cable link

Survey campaign wraps up at Saudi subsea cable link

Project & Tenders
May 18, 2026, by Nadja Skopljak

A UAE-headquartered offshore survey and positioning data provider has completed a survey campaign supporting the subsea cable installation work for a project that will link Saudi Arabia’s Farasan Island to the country’s main electrical grid.

Source: Geosonic

Sharjah-based Geosonic performed the offshore survey campaign to support Hengtong Optic-Electric’s subsea cable installation works on the Farasan Submarine Cable Project on Saudi Arabia’s west coast, which forms part of a wider offshore cable installation program supporting regional infrastructure development.

The link involves over 300 kilometers of submarine power cables and over 110 kilometers of submarine fiber optic cables.

The company delivered survey and positioning services, including dimensional control onboard the cable lay barge and associated supporting multicat vessels, together with UXO and as-laid cable survey scopes, backing construction readiness, offshore installation, and post-installation verification throughout the project.

Faisel Chaudry, Director at Geosonic, said: “Supporting the Farasan Project across multiple construction phases demonstrates the value of coordinated survey delivery. We were pleased to work closely with Hentong to support safe and efficient offshore execution.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News