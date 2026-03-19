Back to overview
Home Subsea Seabed clearance for second Malta-Italy interconnector to remove 393 targets

Seabed clearance for second Malta-Italy interconnector to remove 393 targets

Project & Tenders
March 19, 2026, by Nadja Skopljak

The seabed clearance phase for the second electrical interconnector between Malta and Italy has begun, aiming to make the cable corridor route debris-free and safe for cable installation.

Source: Interconnect Malta

Following the completion of the detailed marine route survey carried out by Italy’s Next Geosolutions (NextGeo), the IC2 interconnector has advanced to the identification and clearance phase which will ensure the seabed along the 99-kilometer cable route is free from potential unexploded ordnance (UXO) and other obstacles.

The detailed survey was undertaken to further refine the submarine cable route between Malta and Sicily, during which several magnetic targets were identified buried under the seabed that require further investigation to confirm their nature and ensure the route is safe for the installation of the submarine electricity cable, Interconnect Malta said.

A desktop post-survey analysis of a total of 707 magnetic targets initially detected during the survey reduced this number to 393 targets that require further investigation.

“The campaign will involve specialised offshore vessels and remotely operated equipment to inspect each identified target along the route. Where objects are confirmed not to pose a risk, they will either be recovered or safely managed on site. In the event that an object is identified as unexploded ordnance, the response will be coordinated with the relevant authorities, including the Armed Forces of Malta and the Italian authorities, to determine the appropriate course of action in accordance with established safety procedures,” the developer said.

Activities will vary by location and water depth, from deepwater investigations at around 170  meters using remotely operated vehicles (ROVs), to diver‑assisted inspections in shallower areas.

Christian Spiteri, Manager at Interconnect Malta, said: “The Identification and Clearance campaign represents an important technical step in preparing the seabed route for the Second Interconnector. Ensuring that the route is free from potential hazards is essential for the safe installation of the submarine cable and for the protection of personnel involved in the works. This process reflects the rigorous engineering and safety standards that guide the project as we continue progressing towards its next phase.

The IC2 interconnector will consist of a new ~122-kilometer-long 225 MW HVAC electrical cable interconnection between the Terna substation at Ragusa, Sicily, and the Enemalta terminal station in Maghtab, to be laid in parallel to the existing HVAC cable link.

Nexans, which also delivered the first Malta-Italy interconnector in 2015, is manufacturing the 245 kV high-voltage subsea cable system for this second interconnector.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

