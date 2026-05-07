Seatrium and ABS join forces to advance maritime and offshore energy spheres

May 7, 2026, by Melisa Cavcic

Intending to drive maritime and offshore energy innovation, the American Bureau of Shipping (ABS), a classification society, has forged a partnership with Seatrium Technology and Innovation, a technology subsidiary of Singapore’s offshore, marine, and energy engineering solutions specialist Seatrium.

ABS inks MOU with Seatrium
Featured from left to right: Matthew Tremblay, ABS Senior Vice President, Global Offshore; Michael Kei, ABS Vice President, Technology; Murthy Pasumarthy Vice President, (Technology) & Head, Seatrium Technology and Innovation; and Aziz Merchant, Executive Vice President, Seatrium Technology and New Product Development; Courtesy of ABS

The two players have signed a memorandum of understanding (MOU) to advance innovation, regulatory alignment, and sustainable technologies across the maritime and offshore energy sectors.

Matthew Tremblay, ABS Senior Vice President of Global Offshore, commented: “This agreement positions ABS and Seatrium to work closely together at the intersection of innovation and regulation.

“This is the latest step in our industry-leading technology collaboration with Seatrium that promises to make a real contribution to the safer application of next-generation technologies.”

This agreement is interpreted to establish a framework for knowledge exchange and technical collaboration to support the Singapore firm’s technology team, helping to shape the next generation of maritime and offshore solutions.

Aziz Merchant, Executive Vice President of Technology and New Product Development at Seatrium, highlighted: “Seatrium is committed to advancing future-ready offshore, marine, and energy solutions through technology leadership, new product development, and practical innovation.

“Our collaboration with ABS under this MOU supports technology assessment, regulatory readiness, classification, and verification pathways of emerging solutions across new energies, maritime decarbonization, autonomous technologies, harsh-environment applications, and advanced offshore infrastructure.”

The collaboration with Seatrium comes months after ABS granted an approval in principle (AiP) to Finland’s Deltamarin and China Merchants Heavy Industry (CMHI) for a versatile floating production, storage, and offloading (FPSO) hull design.

Afterward, the classification society gave an AiP to MISC and China Offshore Engineering & Technology Company (China Offshore) for their concept of an ammonia FPSO unit.

