Second ORESA innovation call for offshore energy solutions closing on May 8

May 6, 2026, by Nadja Skopljak

Offshore Renewable Energy Sustainability Alliance (ORESA), an Interreg North-West Europe project, is inviting small and medium-sized enterprises (SMEs) developing innovative products, technologies, or services within the offshore energy sector to apply for its second innovation call.

Source: ORESA via LinkedIn

This 2nd Innovation Call of the ORESA Accelerator Programme targets SMEs with groundbreaking solutions (TRL 4-6) in the North-West Europe region who are developing innovative products, technologies, or services within offshore wind, wave, tidal energy, as well as the broader blue economy supply chain, such as autonomous and robotic systems, monitoring and inspection technologies, and nature-inclusive and environmental solutions. 

The deadline for registration is May 8.

The Accelerator Programme, hosted in the Belgian Hub and co-organised by POM West-Vlaanderen and The Blue Cluster, is designed to help SMEs overcome barriers to market entry and accelerate the development of their solutions.

Selected companies will receive a comprehensive support package tailored to their needs, including expert guidance to refine solutions and business models, connections to a network of industry leaders, partners, and potential clients, opportunities to showcase innovations to a relevant international audience, and a dedicated event designed to fast-track development and collaboration.

The specialized training will take place from September 7 to 10.

Besides Interreg North-West Europe, POM West-Vlaanderen and The Blue Cluster, project partners are Provincie Zuid-Holland, DMEC, Ghent University, Exceedence, Blue Pelican Capital, France Énergies Marines, Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI), WAB e.V., Institute of Shipping Economics and Logistics (ISL), and Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE.

