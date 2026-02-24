Back to overview
Dutch wave energy device all good during first night at sea

February 24, 2026, by Nadja Skopljak

A wave energy converter (WEC) developed by Wave Energy Collective (Weco) has spent its first night in the North Sea, with the Hague-based company confirming that everything worked as expected.

Source: Weco via LinkedIn

Weco reported that its Kaizen 2.0 WEC had been deployed with an improved installation procedure and exposed to cold North Sea waters, with all sensors and monitoring and communication equipment working as expected.

According to the Dutch company, this gave valuable insights into the system performance and confidence in future testing.

The next step will include leaving the system exposed to rougher offshore conditions for an extended period of time and the start of monitoring performance at sea.

The project is supported by the Kansen voor West program (EFRO 2021–2027) and Provincie Zuid-Holland, co-funded by the European Union (EU).

Of note, Weco in November 2025 reported that it had raised €600,000 to accelerate the development and testing of its modular wave energy technology.

