Illustration of a FSIU in the foreground, receiving cargo from a LCO2 carrier in the background; Courtesy of Yinson Production
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SLB takes on FEED work to advance North Sea CO2 storage project toward FID

Project & Tenders
August 26, 2026, by Melisa Cavcic

U.S.-headquartered technology player SLB has been hired to help move a large-scale CO2 storage project in the Norwegian sector of the North Sea toward a final investment decision (FID), taking on technology and engineering work spanning the concept and front-end engineering and design (FEED) phases, as Europe continues to build out its carbon capture and storage (CCS) network.

Illustration of a FSIU in the foreground, receiving cargo from a LCO2 carrier in the background; Courtesy of Yinson Production
Illustration of a FSIU receiving cargo from an LCO2 carrier; Courtesy of Yinson Production

SLB has been selected as strategic reservoir partner for the Havstjerne large-scale offshore carbon storage project in the Norwegian North Sea, providing technology and engineering services for the concept and FEED studies delivered through close collaboration with its OneSubsea joint venture. This carbon storage development, which is intended to serve industrial emitters across Europe, is operated by Harbour Energy in consortium with Stella Maris CCS, a Yinson Production company.

Mark van Aerssen, Havstjerne Project Manager, commented: “Havstjerne is being matured to provide a cost-effective, large-scale offshore CO2 storage for European industrial emitters. This integrated approach will help us further define the project’s technical, cost and schedule basis while strengthening coordination across critical interfaces.”

SLB will coordinate an integrated project scope that connects analysis of the underground storage reservoir with injection well design, subsea infrastructure and plans for monitoring stored CO2 as the Havstjerne partnership develops the project’s technical, cost and schedule basis ahead of the FID.

“Carbon storage projects are moving from individual technical studies toward integrated development models that connect the subsurface, wells and offshore infrastructure,” said Gavin Rennick, President of SLB’s New Energy and Industrial business.

“Havstjerne demonstrates how SLB can bring together its technology, engineering and project integration capabilities to help customers develop the technical basis needed to advance large-scale carbon storage projects.”

The U.S. player will provide the early engineering study, subsurface and reservoir maturation, and wells, while OneSubsea will deliver the concept and FEED of the subsea injection system, comprising the template manifold, all-electric trees, control system, umbilical and distribution system.

The integrated approach is intended to improve technical coordination across the storage system and reduce technical and contractual interfaces. An appraisal well drilled in 2025 confirmed reservoir quality suitable for CO2 injection and storage, providing an important technical basis for the project’s continued development.

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The Havstjerne project, which received €225 million from the EU Innovation Fund in 2025, has selected a low-pressure floating storage and injection unit (FSIU) concept focused on system reliability, low cost and commercial flexibility.

Lars Gunnar Vogt, Chief Technical Officer of Yinson Production, remarked: “The Havstjerne project demonstrates how collaboration across the value chain can help advance carbon storage solutions.

“We believe large-scale, cost-competitive CO2 storage infrastructure will play an important role in serving industrial emitters, and we look forward to continuing our collaboration with Harbour Energy and SLB.”

SLB recently announced multiple jobs and partnerships, including a multi-year agreement with Equinor on the Norwegian Continental Shelf, which will see a vessel being converted into a fully proppant-capable stimulation vessel.

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