Back to overview
Statnett chooses DOF for replacement of ageing subsea power cables

Project & Tenders
March 25, 2026, by Nadja Skopljak

Norway’s transmission system operator (TSO) Statnett has awarded DOF Group with a contract defined as substantial, meaning it is worth between $25 million and $50 million, for the replacement of high-voltage subsea power cables.

Illustration only. Source: DOF

The scope covers partial removal of ageing subsea power cables across Ofotfjorden in the north of Norway, between Lødingen and Barøya, and the installation of four new 170 kV submarine cables bundled with fiber optic lines.

According to DOF, the campaign includes bundled cable laying in water depths ranging from 10 to 450 meters.

Preparatory works, including project management, engineering and procurement, start immediately from DOF’s Norwegian and Scottish offices, with main execution planned between May and September 2027 for approximately 40 days, performed by DOF’s high-capacity construction vessel.

Preparatory survey, logistics and onshore works will be carried out throughout 2026 and 2027.

“We are proud that Statnett has placed its confidence in DOF for this critical infrastructure project. The Ofotfjorden cable replacement is a comprehensive scope that plays directly to our strengths: engineering capability, subsea execution, and seamless integration of vessels, equipment, and our specialist teams,” said Mons S. Aase, DOF Group CEO.

“This award reinforces our track record within power cable installation and demonstrates the market’s trust in DOF as a reliable partner for complex subsea operations. We look forward to working closely with Statnett to deliver a safe, efficient, and high-quality project for Norway’s electricity network.”

OE logo

