Back to overview
Home Subsea ‘Substantial’ contract prolongs DOF vessel’s stay in Asia Pacific

‘Substantial’ contract prolongs DOF vessel’s stay in Asia Pacific

Vessels
May 5, 2026, by Nadja Skopljak

DOF Group has secured a contract valued at between $25 million and $50 million for subsea commissioning services in the Asia-Pacific (APAC) region which will begin next year.

Skandi Inventor. Source: DOF

The contract, defined as substantial, will see the deployment of the construction support vessel (CSV) Skandi Inventor for the offshore operations expected to begin in the second quarter of 2027 in North Australian waters. The offshore campaign will take between 120 and 180 days.

DOF will provide in-house project management and engineering, procurement and logistics support services.

The Norwegian vessel owner announced in August 2025 a long-term commitment in APAC for Skandi Inventor that began this January and has a duration of one year, with further extension options.

Mons Aase, CEO of DOF Group, said: “The award recognises the capabilities of Skandi Inventor and DOF as a trusted partner in the APAC region. The award also secures strong backlog for the APAC region, and we look forward to continuing to deliver safe, efficient and world class subsea and marine services.”

Skandi Inventor was built in 2018, is 137.6 meters long and can accommodate 120 people. It is of Marin Teknikk 6027 design.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News