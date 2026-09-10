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TotalEnergies finds more oil off Angola, enters two exploration blocks

Exploration & Production
September 10, 2026, by Nadja Skopljak

TotalEnergies has reported a new discovery on Block 17 offshore Angola, made in June, with first oil to be achieved three months later through a fast-track development.

TotalEnergies

The Acacia-5 discovery will increase Block 17 production by 6,000 barrels per day, with first oil to be fast-tracked by leveraging the available capacity on the Pazflor FPSO. TotalEnergies holds a 38% operated interest in the block, alongside Equinor (22.16%), ExxonMobil (19%), Azule Energy (15.84%) and Sonangol E&P (5%).

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It represents TotalEnergies’ second exploration success in 2026 across its Angolan portfolio, following the recent Block 0 discovery in the Lower Congo Basin, where the company holds a 10% interest alongside Chevron as the operator. Sonangol E&P holds 41%, Chevron 39.2% and Azule Energy 9.8%.

Furthermore, the French giant has signed agreements with the concessionaire Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) to enter with a 40% operated interest in exploration Blocks 17/25 and 32/21, located in the Lower Congo Basin.

Located close to existing facilities in TotalEnergies-operated Blocks 17 and 32, where six FPSOs are currently producing, the blocks allow future tie-backs and cost-efficient development of additional resources through existing facilities.

This comes as TotalEnergies signed a head of agreement (HoA) in February with ANPG and ExxonMobil to farm in with a 35% interest in exploration Blocks 40, 41, 42 and 58 in the Benguela Basin.

“I am very pleased to announce these exploration successes in Angola, which demonstrate both the attractiveness of the country and our confidence in its future,” said Patrick Pouyanné, Chairman and CEO of TotalEnergies.

“Exploration is a key pillar of our ambition in Angola, supported by the incentives introduced to encourage investment. Together with our partners, we aim to explore further and unlock new resources, sustaining a strong exploration effort to identify new opportunities across Angola’s offshore basins.”

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