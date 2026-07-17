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TotalEnergies offloading Mexican shallow water block to Grupo Carso

Business & Finance
July 17, 2026, by Melisa Cavcic

A Mexican subsidiary of France’s energy giant TotalEnergies has struck a deal to divest its stake in a block off the coast of Mexico to Mx Dlta Nrg 1, a subsidiary of Zamajal, a company in which Grupo Carso holds an 80% interest and Control Empresarial de Capitales the remaining 20%.

Illustration; Source: TotalEnergies
Illustration; Source: TotalEnergies

Zamajal’s Mx Dlta Nrg 1 has entered into a binding agreement with TotalEnergies EP Mexico Block 30 to acquire a 30% interest in Block 30 of the Salina del Istmo Basin, which is operated by Harbour Energy.

Upon completion of the transaction, the partners in Block 30 will be Harbour Energy with a 70% interest, and Mx Dlta Nrg 1, with the remaining 30%. This block is located approximately 29 kilometers offshore, in the shallow waters of the Gulf of Mexico, off the coast of the Mexican state of Tabasco.

Block 30, which contains the Kan discovery and oil field, has a production sharing contract (PSC) for the exploration of hydrocarbons in shallow waters, covering a total area of 30.5 square kilometers, with well depths ranging from 3,300 to 3,750 meters and water depths of 40 to 50 meters.

The block was awarded in April 2018 by the then National Hydrocarbons Commission (CNH), following the corresponding international public bidding process, to a consortium comprising Premier Oil, Deutsche Erdoel Mexico (now Harbour Energy), and Sep Block 30 (now TotalEnergies), under a 25-year term.

The completion of the transaction remains subject to obtaining the relevant regulatory approvals. This move further expands Grupo Carso’s footprint. The firm acquired an additional stake in the Zama field in 2024, as a result of Zamajal’s purchase of interest in Talos Mexico.

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