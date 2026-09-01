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Two months to go: get your ticket for OEEC 2026

September 1, 2026, by Offshore-Energy.biz

Amsterdam, September 2026 – The countdown to Offshore Energy Exhibition & Conference (OEEC) 2026 is on. On November 24 and 25, the international offshore energy industry will come together at RAI Amsterdam – and now is the time to secure your ticket.

With November getting closer, preparations are in full swing. Companies, industry leaders, experts and professionals from across the offshore energy value chain are getting ready for two days of business, networking, knowledge sharing and new opportunities.

Get your ticket

Two days. One offshore energy community.

OEEC brings together the people and companies shaping the future of offshore energy. From offshore wind, maritime and oil & gas to hydrogen, CCS and new offshore technologies, the exhibition floor reflects an industry that is increasingly connected.

For visitors, this means two days to meet customers, suppliers and future partners, explore new solutions and connect with an international network of professionals – all under one roof.

Beyond the exhibition floor, OEEC offers a program of conferences, talks, round tables, matchmaking and networking opportunities, creating plenty of reasons to make the most of your visit.

Don’t wait until November

The offshore energy industry is moving fast – and the conversations, connections and business opportunities at OEEC are getting closer. Whether you come to do business, expand your network, discover new technologies or stay ahead of developments in the market, make sure OEEC is on your agenda.

Included in your ticket 

24 & 25 November 2026 | RAI Amsterdam

Get your ticket now and be part of the offshore energy community at OEEC 2026.

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