Yamal LNG; Source: Novatek
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EU’s Arctic LNG appetite hits new high with €5.96 billion bill for 136 Russian cargoes in H1 2026

Exploration & Production
July 14, 2026, by Melisa Cavcic

The European Union (EU) has become the primary destination of Russia’s Arctic liquefied natural gas (LNG) exports by turning into a backbone of the Russian LNG business in the first six months of 2026, dishing out billions of euros to assuage its LNG cravings with nearly all shipments from Yamal coming to EU ports, based on the findings of a new analysis from Urgewald, Germany’s non-profit environmental research organization.

Yamal LNG; Source: Novatek
Yamal LNG; Source: Novatek

According to a new analysis of Kpler data by Urgewald, the EU paid an estimated €5.96 billion ($6.82 billion) for Yamal Arctic LNG between January and June 2026, with 136 cargoes delivered to EU ports out of 140 shipped globally, representing over 97% of all deliveries.

Sebastian Rötters, Sanctions Campaigner at Urgewald, commented: “In the fifth year of the war against Ukraine, the EU is still helping keep Russia’s Arctic LNG sector afloat. Yamal LNG depends on a small, specialised fleet, European ports and European services to keep exports flowing. Europe continues to provide all three.

“The figures are stark. Almost every Yamal cargo in the first 6 months of 2026 went to Europe. China has largely disappeared as a destination during this period, while the EU has become even more central to the project. This is not happening in a vacuum.

“In the first half of 2026, Russia intensified its assault in Europe’s worst war since World War II, targeting Ukraine’s energy infrastructure and civilian sites on an unprecedented scale. Meanwhile, Europe continued to import more than 55,000 tonnes of LNG from Yamal every single day on average.”

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Urgewald emphasized that the main EU destinations for Russian LNG in the first six months of 2026 were France with 51 cargoes and 3.74 million tonnes, Belgium with 37 cargoes and 2.70 million tonnes, Spain with 34 cargoes and 2.50 million tonnes, the Netherlands with 12 cargoes and 881,970 tonnes, and Portugal with 2 cargoes and 147,170 tonnes.

Among the main European ports that received Russian LNG in H1 of 2026 were Zeebrugge with 37 cargoes, Dunkerque with 26 cargoes, Montoir with 25 cargoes, Bilbao with 17 cargoes, Gate/Rotterdam with 12 cargoes, Mugardos with 10 cargoes, Barcelona with 4 cargoes, Sagunto with 2 cargoes, and Sines with 2 cargoes.

The data for the first six months of 2026 underscores the continued role of non-Russian shipping companies in keeping Yamal LNG moving, including Seapeak, linked to the UK and Canada through its Glasgow, London and Vancouver entities, with 56 cargoes, 4.10 million tonnes, and around 40% of total Yamal LNG volumes.

There is also Dynagas, a Greece-linked player with 49 cargoes and 3.58 million tonnes, representing around 35% of the Russian project’s LNG volumes, and MOL and COSCO, which are connected to Japan and China, with 35 cargoes and 2.57 million tonnes, amounting to about 25% of total shipments.

These companies linked to the UK, Canada, Greece, Japan and China carried all recorded Yamal LNG cargoes in the first six months of 2026, based on the analysis, which underlines that this is not a purely Russian logistics chain, but remains dependent on international operators, European ports, and servicing.

In addition, a further 18 cargoes, totalling 1.32 million tonnes, involved ship-to-ship transfers in Murmansk with final destination in the EU, all linked to MOL/COSCO vessels.

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Given that China received just four cargoes across the whole six-month period, this sharp increase in EU shipments is perceived to highlight Europe’s role in keeping Yamal LNG running. The EU received 117 cargoes and 8.57 million tonnes in the first six months of 2025, compared with 136 cargoes and 9.97 million tonnes in H1 2026, an increase of 16% by volume.

Asia-bound deliveries collapsed from 25 cargoes and 1.80 million tonnes in the first six months of 2025 to just 4 cargoes and 282,248 tonnes in the first half of 2026, a fall of 84%. These figures show that Europe is not simply buying Russian LNG, but also absorbing almost the entire output of one of the country’s most strategically important LNG projects.

Urgewald claims that Yamal’s dependence on Europe is visible not only at import terminals, but also in shipyards, with Fayard in Denmark remaining the last EU shipyard still servicing the specialised Arc7 ice class tankers that keep Yamal LNG moving through Arctic waters.

The analysis has pinpointed that up to six Arc7 vessels could require servicing this summer, before the EU maritime services ban on Russian LNG vessels takes effect on January 1, 2027.

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Every Arc7 tanker serviced in Denmark is interpreted to risk extending the life of the fleet that carries Russian LNG to Europe and helps sustain revenues to the Kremlin. An Urgewald statement from July 2, 2026, confirmed the arrival of the Rudolf Samoylovich at Fayard on June 30.

“Fayard could further complicate the logistics of Russia’s LNG business significantly if the company were to stop maintaining the Arc7 tankers. So far, Fayard has decided otherwise,” underlined the German non-profit environmental research organization.

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