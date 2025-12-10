Unleashing more gas at the heart of Mubadala’s partnership with Indonesian player

Tangkulo-1 exploration well was drilled with Seadrill’s West Capella drillship; Source: Mubadala Energy
Collaboration
December 10, 2025, by Melisa Cavcic

UAE-headquartered Mubadala Energy, a wholly-owned subsidiary of Mubadala Investment Company owned by the government of Abu Dhabi, has pooled resources with PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), a subsidiary of Indonesia’s energy and electricity supplier, to supply gas from its gas fields in the Andaman Sea.

The duo’s heads of agreement (HoA) is said to mark a significant milestone for Indonesia’s energy sector, as the two companies plan to work together to enhance the country’s energy resilience and reinforce national energy security by reducing the reliance on liquefied natural gas (LNG) and developing sustainable solutions to address growing domestic demand.

Abdulla Bu Ali, President Director of Mubadala Energy Indonesia, commented: “This agreement reflects our unwavering commitment to Indonesia’s energy future. By partnering with PLN EPI, we aim to deliver reliable and sustainable energy solutions that meet domestic needs and strengthen national energy security. This is also an important step for our development plans of the Tangkulo gas project in the South Andaman Sea.” 

This HoA is interpreted to provide the foundations for prioritizing energy supply for North Sumatra and Aceh, including leveraging the potential of the Tangkulo gas field, which lies roughly 65 kilometers offshore North Sumatra, with over 2 trillion cubic feet (tcf) of gas-in-place.

In addition, the HoA is perceived to set the foundation for further discussions on technical and commercial frameworks, as Indonesia’s energy sector enters a dynamic phase of development, with opportunities to strengthen infrastructure and diversify supply sources to ensure long-term stability.

By combining Mubadala Energy’s global expertise and operational excellence with PLN EPI’s growth plans and strong domestic capabilities, the collaboration aims to deliver solutions that guarantee reliable and sustainable energy for millions of Indonesians. The signing ceremony was witnessed by Djoko Siswanto, Chairman of SKK Migas.

The agreement is deemed to be in line with Indonesia’s broader strategy to enhance energy security, optimize domestic resources, and build a resilient energy ecosystem. The government is committed to fostering collaboration between industry leaders to meet domestic energy needs.

Rakhmad Dewanto, President Director of PLN Energi Primer Indonesia, remarked: “PLN EPI continues to support the development of new gas fields in Indonesia and welcomes the development of the Tangkulo gas field in the South Andaman Block by Mubadala Energy.

“This collaboration is also part of the development of a gas supply portfolio for the power sector to support energy security and the energy transition in Indonesia.”

This comes months after Mubadala acquired a 24.1% equity stake in SoTex HoldCo, rebranded to Caturus, which is developing Commonwealth LNG in Louisiana.

