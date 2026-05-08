Back to overview
Home Fossil Energy Local private firm to deliver SURF EPCI for Indonesian gas project

Local private firm to deliver SURF EPCI for Indonesian gas project

Project & Tenders
May 8, 2026, by Nadja Skopljak

West Natuna Exploration Limited (WNEL), a majority-owned subsidiary of Singapore-headquartered natural gas exploration and development company Conrad Asia Energy, has awarded Indonesian Timas Suplindo with an engineering, procurement, construction, and installation (EPCI) contract for the subsea umbilical, flowline, and riser (SURF) scope at its natural gas field off the coast of Indonesia.

Source: Conrad Asia Energy

WNEL, as the operator of the Duyung production sharing contract (PSC) with a 76.5% stake, and its partners, Empyrean Energy (8.5%) and Coro Energy (15%), secured a final investment decision (FID) in March for the Mako gas project in the Natuna Sea.

The project will initially comprise six development wells tied back to a leased mobile offshore production unit (MOPU), with a design capacity of 172 mmscfd. The sales gas will be transported via an approximately 59-kilometer, 18-inch pipeline to the KF platform in the adjoining Kakap PSC, then through the WNTS pipeline for delivery to the Indonesian domestic market.

Related Article

Timas has been put in charge of the verification of front-end engineering and design (FEED) and execution of detailed engineering design for the SURF system, including flowlines, export pipeline, risers, subsea structures, umbilical, and installation engineering, as well as procurement of all contractor furnished materials and management, storage, and integration of line pipes, umbilical, SPCS, and subsea valves.

Furthermore, the company shall fabricate, assemble, coat, inspect and test subsea structures and associated SURF components, load out, transport and install flowlines, export pipeline, subsea structures, risers, umbilical, and tie-ins offshore, and finally perform pre-commissioning activities, including cleaning, gauging, hydrotesting, dewatering, and leak testing, and provide support to WNEL during commissioning and start-up.

Conrad’s Managing Director and Chief Executive Officer, Miltos Xynogalas, said: “Securing this agreement is a major milestone for the Mako project and underscores our continued progress into the execution phase. We are very pleased to be working with Timas on this key element of the development.”

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News