Taiwanese wave energy project secures land lease

March 23, 2026, by Nadja Skopljak

Eco Wave Power’s 100 kW onshore wave energy pilot project in Taiwan has secured a land lease for the planned project site.

Eco Wave Power’s Taiwanese partner I-Ke International Ocean Energy, a subsidiary of Lian Tat Company, in December signed the land lease agreement with Suao Port Company for the installation of a wave energy pilot station at the port, providing a five-year lease term with an option for extension, which would enable the advancement of the project’s next development phase.

The Keelung Branch of Taiwan Port Corporation designated 6.75 hectares of the southern outer breakwater of the port for wave energy testing, divided into three test zones, A, B and C of 2.25 hectares each. Following a competitive selection process completed in July 2025, I-Ke was awarded exclusive rights to Zone C.

“We believe the signing of the land lease agreement for the Suao Port project represents an important milestone in advancing Eco Wave Power’s presence in the Asia-Pacific market. Taiwan is actively investing in renewable energy solutions, and we are excited to progress this project together with our partner I-Ke and demonstrate how wave energy can be integrated into existing port infrastructure to produce clean electricity,” said Inna Braverman, Founder and CEO of Eco Wave Power.

Under the terms, the application for the transfer of land use rights was due to be submitted to the Taiwan International Ports Corporation by March 22. All port work permits are expected to be obtained by October, clearing the way for the project’s implementation.

