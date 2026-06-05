Back to overview
Home Subsea Viridien names new CEO after eight years

Viridien names new CEO after eight years

Outlook & Strategy
June 5, 2026, by Nadja Skopljak

The Board of Directors of French geophysical services company Viridien has appointed Henning Berg as the company’s new Chief Executive Officer (CEO) and Director.

Viridien‘s Board of Directors appointed Berg as CEO following the general meeting held on June 3, succeeding Sophie Zurquiyah, who will remain Chair of the Board.

Zurquiyah joined the company in February 2013 as Senior Executive Vice President of the Geology Geophysics Reservoir (GGR) segment and then Chief Operating Officer (COO) in charge of the GGR business lines, Global Operational Excellence and Technology. In April 2018, she was appointed as the company’s CEO, and Chair and CEO as of April 30, 2025.

“I would like to personally thank all our employees, clients, and shareholders for their support over the past eight years. Serving as CEO during this pivotal period has been a privilege, as we rebuilt the Company and delivered on our asset-light, technology-differentiated strategy,” Zurquiyah said.

“With Henning’s experience, operational know-how, and proven leadership, combined with Viridien’s strong foundations, I am confident the Company is well positioned for continued success and long-term growth.”

Henning Berg. Source: Viridien

Before joining Viridien as COO in March 2026, Berg served as President and Vice President across four major global businesses at SLB.

“I am honored by the Board’s trust as I prepare to lead Viridien into its next chapter. Viridien combines strong foundations, differentiated expertise, a distinctive culture, and exceptional teams that deliver meaningful value to clients worldwide. I look forward to working alongside our people to accelerate innovation, deepen strategic client partnerships, and unlock the Company’s next phase of sustainable growth and long-term value creation,” Berg said.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News