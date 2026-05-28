Back to overview
Home Subsea Venterra’s Oceanscan opens new facility after ‘standout year of growth’

Venterra’s Oceanscan opens new facility after ‘standout year of growth’

Business Developments & Projects
May 28, 2026, by Nadja Skopljak

UK’s Oceanscan Group, a member of Venterra Group, has opened its new facility in Aberdeen, following what the company says was a standout year of growth across Europe, during which the subsea business doubled in size.

(L-R): Brett Laurenson Chief Growth Officer, Derek Donaldson CEO, Kevin Strachan CFO outside the new Oceanscan facility in Dyce. Source: Oceanscan

Oceanscan reported that the new 1,200m2 site in Dyce, opened on May 21, more than doubles its operational footprint compared to the previous Bridge of Don base, which served as the company’s home for over 35 years.

The newly refurbished engineering facility features advanced NDT and subsea calibration capabilities. According to the Aberdeen-headquartered player, the facility also brings together complementary capabilities from across the wider Venterra Group network under one roof, including those from INSPIRE Environmental and HPR, strengthening operational collaboration and service delivery.

“This move represents an exciting leap forward for Oceanscan. We’ve built on years of work from our previous Bridge of Don base to create a facility that reflects both the momentum we’re seeing across Scotland, the UK and Europe, and the growing needs of our customers. With more space, more equipment and enhanced capability under one roof, we’re ideally positioned to support offshore campaigns with the same friendly Oceanscan approach our clients know and trust,” said Oceanscan Group CEO Derek Donaldson.

“The opportunity across the region is significant, and we’re excited to continue building alongside our colleagues across Venterra Group. At the heart of our new facility is our commitment to our people. With modern workspaces and extra amenities, including an on-site gym, we’ve created a space that supports wellbeing and team collaboration, making Oceanscan a great place to work.”

Furthermore, Oceanscan’s Aberdeen workforce has grown to 57 employees, with space to support an additional 30 roles across engineering, operations, sales and finance functions.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News