Installation of FLNG mooring system at Eni Congo LNG project; Source: Geocean
WATCH: FLNG mooring system slides in place offshore Congo

March 27, 2026, by Melisa Cavcic

France’s marine contractor Geocean has released video footage showing the work undertaken to put in place a mooring system for a floating liquefied natural gas (FLNG) unit off the coast of Congo, Africa.

Installation of FLNG mooring system at Eni Congo LNG project; Source: Geocean

The company explains that the installation of the FLNG mooring system in the Marine XII block was done in partnership with China’s Wison New Energies. Geocean carried out the transport and installation of the FLNG mooring system at Eni’s Congo LNG project off the coast of Pointe Noire in 33 meters of water depth.

The firm claims that teams installed the driven anchor piles, the submerged swivel and yoke (SSY), and the flexible riser, performing all drilling, grouting, and subsea connection operations with high precision. As a result, the infrastructure is now fully operational, producing and exporting LNG.

“Through this operation, Geocean ensures the stability and reliability of the FLNG Marine XII mooring system, directly contributing to the success of the country’s first floating liquefaction project,” underlined the French player.

The first LNG cargo from the Nguya FLNG was announced in February 2026, signaling the start-up of gas exports from Phase 2 of the Congo LNG project around two months after the launch of Congo LNG Phase 2 last year.

This FLNG works alongside the FLNG Tango that has been deployed at the project since late 2023. The Congo LNG project has reached a total liquefaction capacity of 3 mtpa of LNG, equivalent to 4.5 billion cubic metres of gas per year.

The project leverages gas resources from the Nené and Litchendjili fields in the offshore Marine XII license.

