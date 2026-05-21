Back to overview
Home Subsea Wood to deliver pipeline design and more for Qatar’s redevelopment project

Wood to deliver pipeline design and more for Qatar’s redevelopment project

Project & Tenders
May 21, 2026, by Nadja Skopljak

China’s Offshore Oil Engineering Company (COOEC) has awarded Wood with a contract for the design of an optimized solution for a pipeline network at QatarEnergy’s hydrocarbon redevelopment project.

Illustration only; Source: QatarEnergy

Wood has been put in charge of the design of 25 pipelines, including ensuring safe interaction where pipelines cross existing infrastructure and managing thermal expansion to protect long-term integrity, alongside crossing analysis for 15 umbilicals and two power cables for the Bul Hanine redevelopment off Qatar.

The award builds on the company’s previous involvement in the project, where it delivered pre-FEED and FEED directly for QatarEnergy.

Gerry Traynor, Regional President – Middle East, Africa & Caspian, at Wood, said: “Wood has a strong track record in delivering offshore detailed design and in optimising installation solutions for complex subsea systems. By working collaboratively with COOEC, we are bringing together complementary strengths that will help accelerate QatarEnergy’s ambition to extend the field’s life, increase capacity and boost production from these critical, ageing assets.”

Related Article

Bul Hanine was discovered in 1970 and came onstream in 1972. Located about 120 kilometers to the east of the Qatari coastline, the redevelopment project is designed to prolong the field’s life by countering its production decline and doubling its current oil production rate.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News