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50Hertz and Elia launch €752 million offshore HV cable jointing and repair logistics tender

Project & Tenders
June 15, 2026, by Adrijana Buljan

50Hertz and Elia have launched a joint procurement for offshore high-voltage (HV) cable repair logistics and jointing services, under which the transmission system operators (TSOs) will award framework agreements valued at a total of up to €752 million.

The tender, published in the Official Journal of the EU on June 12, covers multi-year service framework agreements supporting existing AC offshore and onshore HV cable systems in Germany and Belgium.

The contracts will be awarded through a negotiated, two-stage procedure and structured as call-off frameworks, with volumes and timing dependent on operational needs.

The agreements will run for an initial six-year period from November 1, 2027, until October 31, 2035, with an option for a single extension of up to two years at the contracting entities’ discretion.

Requests to participate can be submitted by July 9, 2026, with invitations to tender expected on August 7, 2026.

Under the 50Hertz-led scope, covering Lots 1–5, the framework includes offshore HV cable repair logistics and onshore/offshore cable jointing services in the Baltic Sea region. These cover mobilization and demobilization support, vessel and equipment provision, cable handling and transport, jointing operations for repair interventions, QA/QC documentation, and interface coordination.

The repair logistics lots (1–3) are each valued at €110 million, while the jointing lots (4–5) each carry an estimated contract value of €19.2 million.

Under the Elia scope, Lot 6 covers offshore HV cable jointing services in the Belgian North Sea. The package also includes provision of equipment and consumables, qualified personnel, documentation, and coordination for repair-related jointing works, with an estimated value of €7.6 million.

Across all lots, services will be ordered on a call-off basis, with no guaranteed volumes, and contractors will be required to provide certified safety, environmental, and quality management systems alongside relevant offshore HV cable repair experience.

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