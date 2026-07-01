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Føn Energy Services secures multi-year O&M contract for Polish offshore wind farm

Operations & Maintenance
July 1, 2026, by Adrijana Buljan

Føn Energy Services Poland has signed a long-term, multi-million-euro agreement with the joint venture between Orlen Group and Northland Power to provide integrated operations and maintenance (O&M) services for the 1.2 GW Baltic Power offshore wind farm in the Polish Baltic Sea.

Under the agreement, Føn Energy Services will deliver a Balance of Plant (BoP) O&M program covering all subsea assets at the offshore wind farm, including foundations and cables. The multi-year contract, which includes extension options, also includes environmental monitoring activities focused on marine growth and animal habitats.

The scope encompasses inspection and corrective maintenance services, project management and planning, vessel chartering and management, logistics, engineering, and procurement. Føn said it would work with local Polish suppliers in delivering the services.

“This contract reflects our ability to deliver integrated services for complex energy projects and marks an important step in establishing our presence in the Polish market”, said Sindre Rhrich, CEO at Føn Energy Services.

The Baltic Power offshore wind farm, scheduled to become operational in late 2026, is currently under construction 23 kilometers off the coast of the Choczewo municipality.

The wind farm will comprise 76 Vestas V236-15.0 MW wind turbines and two offshore substations, all installed on monopile foundations. Both of the project’s substations were installed in 2025, and the installation of the wind turbine foundations was completed at the beginning of this year.

Wind turbine installation, which started in July 2025, is also nearing completion.

“The establishment of a supply chain for the operational and maintenance phase of Baltic Power has no precedence in the Polish energy sector. With the construction of the O&M base in Łeba, we are creating extensive logistics and maintenance facilities as well as new jobs“, said Maciej Stryjecki, CEO and the President of the Management Board of Baltic Power.

“We have signed the first contracts for specialist maintenance services and inspections of underwater infrastructure, geophysical surveys, and the maintenance of offshore and onshore substation. Even at this early stage of Baltic Power’s operations, a number of Polish companies and research centers will be involved in these tasks – this is a valuable boost for developing local content in offshore wind energy and an incentive for further companies to grow in this sector.”

For Føn, the Baltic Power contract is the latest in a series of O&M agreements the company signed for offshore wind farms in the North and Baltic Seas since it was established in 2022. The company is owned by Norwegian industrial group IKM, DISA International, and Akastor, the Oslo-listed industrial investment company within the Aker Group.

In May this year, Føn said it was kicking off its busiest offshore wind season to date, with inspection and repair campaigns underway across 14 offshore wind farms in the Netherlands, Scotland, Germany and Poland.

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Last year, Føn signed a five-year framework agreement with Eneco for six offshore wind farms in the Netherlands, and is also working for Vattenfall and Shell at Offshore Windpark Egmond aan Zee (OWEZ), the Netherlands’ first offshore wind farm.

In Scotland, Føn is entering the third operational year of its inspection program for Ocean Winds at the Moray East and Moray West projects. The company said in May that it had also commenced work on several projects in the German sectors of the North Sea and the Baltic Sea.

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