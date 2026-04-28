Home Wind Farms EnBW awards offshore wind subsea inspection contracts to RS Diving

Operations & Maintenance
May 1, 2026, by Adrijana Buljan

EnBW has awarded framework agreements for subsea inspection services across its offshore wind fleet in the Baltic Sea and North Sea, with RS Diving Contractor selected for both of the two lots covering the company’s assets in the Baltic Sea and the North Sea.

The contracts, signed on April 7, cover inspections executed using remotely operated vehicles (ROVs) at multiple offshore wind farms and have a combined value of over €7.2 million, according to a notice on the EU tenders website.

Under the agreements, RS Diving will carry out periodic subsea inspections at the Baltic 1 and Baltic 2 offshore wind farms, as well as the Hohe See, Albatros, and He Dreiht offshore wind farms in the North Sea.

The scope includes visual and functional inspections of underwater support structures for wind turbines and offshore substations, to be performed in line with German regulatory standards and wind farm-specific inspection plans.

In the Baltic Sea, all 21 turbines and the offshore substation at Baltic 1 will be inspected every four years, with the next campaign scheduled for 2027. At the Baltic 2 offshore wind farm, 20 turbines will be inspected annually, representing 25% of the assets, while the offshore substation will follow a four-year cycle.

In the North Sea, inspections will cover around 25% of turbines each year at Hohe See and Albatros, with offshore substations inspected every four years. At He Dreiht, currently under construction, 16 turbines are planned for annual inspection on the same 25% basis.

Offshore campaigns are scheduled to take place between April and September each year, with the contractor responsible for vessel provision, logistics, and deployment of ROV systems, as well as reporting and documentation.

The framework agreements run until March 31, 2031, with options to extend by up to three additional one-year periods.

