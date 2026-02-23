Back to overview
Home Fossil Energy ABL gets busy at Egyptian gas field

ABL gets busy at Egyptian gas field

Project & Tenders
February 23, 2026, by Nadja Skopljak

Energy and marine consultancy ABL has been selected for the provision of marine warranty survey services for the fourth phase of a gas field development offshore Egypt.

Illustration only. Source: ABL

ABL will deliver technical review and approval of all project documentation, procedures, drawings and calculations, as well as marine assurance and risk services for the proposed fleet, including DP trials and consulting where relevant, for Phase 4 of the Kamose gas field development in the Mediterranean Sea for North Sinai Petroleum Company (NOSPCO).

The Phase 4 development is located at the Eastern flank of the Nile Delta and envisages the construction and installation of three new offshore production platforms, monopods, named Hoor-1&2, KSE-1 and Snefru-1.

The development also includes drilling three wells via wellhead platforms and connecting its production by installing an 11-kilometer flowline to the existing production network. The infrastructure will be connected to the main offshore pipeline and integrated with the mobile offshore production unit (MOPU) already in place at the Kamose field.

ABL’s scope also includes on-site attendances to witness and approve all warranted operations for the transportation and installation (T&I) of Phase 4 offshore facilities.

“ABL Egypt brings together local competence, marine experience, engineering expertise and expert process safety engineering to provide a comprehensive offering that will support the safe and optimized delivery of T&I operations for Kamose Phase 4. We look forward to supporting NOPSCO on this important development for Egyptian offshore gas,” said Tamer Gamil, ABL’s Country Manager in Egypt.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News