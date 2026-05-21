Shell’s JV in Egypt appoints Oceaneering for offshore installation

May 21, 2026, by Nadja Skopljak

Oceaneering has won an integrated offshore installation contract with Burullus Gas Company, a joint venture of Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC) and Shell Petroleum, for a gas field development project offshore Egypt.

The contract was awarded to the company’s Offshore Projects Group for the West Delta Deep Marine (WDDM) project.

Oceaneering will provide an integrated solution to support the transportation, offshore installation, and commissioning of a refurbished subsea umbilical and a 2,000-meter replacement thermoplastic composite pipe (TCP) flowline, including procurement and integration of the TCP, as well as supply associated remotely operated vehicle (ROV) and survey services to support offshore operations.

Work to refurbish the umbilical was performed at the company’s umbilical manufacturing facility in Rosyth, UK.

According to Oceaneering, the offshore operations are expected to commence on an accelerated schedule.

“This award highlights Oceaneering’s ability to deliver integrated offshore installation solutions on an expedited timeline to restore production,” said Chris Dyer, Senior Vice President of Oceaneering’s Offshore Projects Group.

“By bringing together logistics management, refurbishment expertise, vessel operations, and ROV services, we can provide our customer with an end-to-end, single source solution that accelerates project execution and delivers significant value. We are proud to continue supporting the WDDM development through our comprehensive offshore capabilities.”

The WDDM concession is located approximately 90 kilometers offshore Egypt, on the north-western part of the Nile Delta. It includes 17 gas fields at water depths ranging from 300 to 1,200 meters.

