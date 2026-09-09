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ABS certifies FPSO design for South American and West African deep waters

Certification & Classification
September 9, 2026, by Nadja Skopljak

South Korea’s Hanwha Ocean has secured a basic design review (BDR) certification from ABS for a standardized floating production, storage and offloading (FPSO) design developed for the South American and West African deepwater market, as well as related sustainability reviews.

Source: ABS

The review included the FPSO’s core design documentation and technical standards across key systems, including the hull, topsides and mooring arrangement, with the certification covering the front-end engineering design (FEED).

ABS has also issued approval in principle (AiP) for the FPSO, which includes design features incorporated to satisfy the SUSTAIN-2 notation requirements, as well as a Statement of Fact for Hanwha Ocean’s Project Sustainability Execution Plan (PSEP) which extends the sustainability framework into systematic project execution by linking sustainability requirements with engineering deliverables, key performance indicators, responsibilities and verification evidence.

“We are proud to support Hanwha Ocean as they advance their FPSO standardization strategy for the South American and West African markets. These areas are focal points for global deepwater production activity, and ABS has the technical knowledge and regional presence to support clients at every stage of development in that market,” said Matt Tremblay, ABS Senior Vice President, Global Offshore Markets.

This follows Hanwha Ocean’s completion of a separate pre-FEED for deepwater oil & gas fields in West Africa, for which ABS issued an AiP.

Philippe Levy, President of Hanwha Ocean EPU, said: “The certification from ABS is a strong endorsement of Hanwha Ocean’s FPSO engineering capabilities and technological excellence. Building on our differentiated standardized FPSO platform, we will further strengthen our competitiveness in the global FPSO market while delivering optimized solutions tailored to the unique characteristics and requirements of key offshore regions.”

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