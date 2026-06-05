LNG vessel; Source: GTT
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Hanwha Ocean taps GTT for LNG carrier tank design

Project & Tenders
June 5, 2026, by Melisa Cavcic

French technological containment specialist Gaztransport & Technigaz (GTT) has been hired by South Korea’s Hanwha Ocean shipyard to design a tank for a new liquefied natural gas (LNG) carrier (LNGC).

LNG vessel; Source: GTT
LNG vessel; Source: GTT

GTT received an order from Hanwha Ocean in the second quarter of 2026 for the tank design of one new LNG carrier on behalf of an undisclosed European shipowner.

The French player will design the cryogenic tanks of the vessel, offering a total capacity of 174,000 cubic meters (cbm).

The tanks will be fitted with the firm’s NO96 Super+ membrane containment system. The delivery of the vessel is scheduled for the third quarter of 2029.

This tank design job comes shortly after GTT secured tank design jobs for multiple LNG carriers with HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) and Hanwha Ocean.

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