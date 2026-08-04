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Acteon’s business secures third contract with Petrobras in less than a year

Outlook & Strategy
August 4, 2026, by Nadja Skopljak

Intermoor, Acteon’s Moorings and Anchors business line, has secured its third contract with Brazilian oil & gas giant Petrobras in less than a year, this time for the provision of inspection, preservation, maintenance, and operational readiness services for subsea interconnection, mooring and anchoring materials.

Source: Intermoor

Under the three-year contract, Intermoor will deliver integrated services covering a range of critical mooring components, including chains, steel wire ropes, anchors, connectors, load collars, anode collars, adapters and other load handling accessories.

The scope covers visual and dimensional inspection of all mooring materials and accessories, non-destructive testing (NDT), including magnetic particle and liquid penetrant testing, cleaning and surface preparation, surface treatment and painting for preservation purposes, maintenance, repair, replacement and reconditioning of anchoring components, as well as handling, transportation (where required), storage and preservation of materials.

The project furthermore will see the allocation of 20,000 m2 dedicated to the temporary storage of Petrobras’ materials undergoing maintenance at Intermoor’s Açu Port yard.

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“We are proud to continue to strengthen our partnership with Petrobras through this award. Being selected again shows the trust placed in our local team and our ability to deliver consistent, high-quality services across complex offshore assets,” said Marcos Passos, General Manager of Intermoor do Brasil.

“We thank Petrobras for their continued confidence and look forward to supporting safe, efficient and reliable operations across their portfolio. As Intermoor celebrates twenty years in Brazil, it continues to support complex offshore projects with proven local expertise.”

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