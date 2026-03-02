Back to overview
Home Fossil Energy Three Acteon firms unite to deliver multi-million-dollar contract with Petrobras

Three Acteon firms unite to deliver multi-million-dollar contract with Petrobras

Collaboration
March 2, 2026, by Nadja Skopljak

Intermoor, Acteon’s Moorings and Anchors business line, has secured a three-year contract with Brazil’s oil & gas giant Petrobras for stack-up mooring system services in Brazil. 

Source: Acteon

The multi-million-dollar contract will see the provision of work to support light-workover interventions and abandonment operations on installed subsea Christmas trees across both anchored and dynamically positioned mobile offshore drilling units (MODUs) and well intervention vessels (WIVs), located in water depths from 80 to 600 meters. 

Three Acteon business lines will work together to deliver the work, with Intermoor acting as the contractor, managing project delivery, procurement, logistics, and all offshore mooring operations, including installation and retrieval of anchors, tethers, and subsea BOP interfaces.

2H, Acteon’s engineering consultancy, will provide engineering and analysis covering BOP tethering design support, sensor data integration, pre-operation and real-time global riser analysis, as well as the real-time riser monitoring system and general mooring design (PGA).

UTEC, Acteon’s geo-services business line, will deliver the hardware and software for real-time riser monitoring, supplying subsea load links, strain sensors, junction bottles, GNSS/INS units, and topside acquisition servers.

“By integrating these three specialist business lines and combining mooring expertise, engineering intelligence, and advanced monitoring technologies, we’re delivering a safer, more efficient, lower risk solution aligned with Petrobras’ long-term goals. This approach also improves schedule efficiency and reduces environmental impact by enabling vessel loading directly from our Açu Port base,” Acteon said.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News