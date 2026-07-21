Back to overview
Home Fossil Energy Oceaneering strengthens 20-year presence in Qatar with new five-year contract

Oceaneering strengthens 20-year presence in Qatar with new five-year contract

Project & Tenders
July 21, 2026, by Nadja Skopljak

Oceaneering International has won a five-year inspection and asset integrity services contract in Qatar, a country it has been operating in for more than 20 years.

Source: Oceaneering

Awarded following a competitive tender process, the contract includes two optional one-year extensions and has been awarded to Oceaneering’s Integrity Management and Digital Solutions (IMDS) segment by a Qatar-based oil company.

The company has been tasked with delivering non-destructive testing, inspection services, and value engineering utilizing its local workforce and leveraging its Inform digital inspection software. The scope may also include the deployment of Oceaneering’s Vision data visualization platform.

Leo Granato, Senior Vice President of IMDS, said: “This award underscores our ability to deliver reliable, digitally enabled integrity solutions that enhance production reliability and asset uptime while supporting regulatory compliance. Our established team in Qatar enables safe and consistent execution of our innovative solutions, while deepening the development of local talent.”

As for other recent news from the company, Oceaneering reported earlier this month that it had expanded its collaboration with Brazilian state-owned energy giant Petrobras through a four-year contract for remotely operated vehicle (ROV) services.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News