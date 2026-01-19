Back to overview
After Beam, Swiss technology group buys German subsea firm

January 19, 2026, by Nadja Skopljak

Swiss technology group Rosenxt Group is looking to strengthen its subsea capabilities with the acquisition of a Germany-headquartered provider of ocean bottom seismometers (OBS) and subsea monitoring technology.

Source: Rosenxt

The combination of Rosenxt’s experience in asset integrity with K.U.M. Umwelt- und Meerestechnik Kiel’s field-proven monitoring and instrumentation systems is said to create an integrated offering for offshore energy, carbon capture and storage (CCS), and subsea infrastructure markets.

The joint R&D teams will focus on the development of intelligent subsea systems, autonomous deployments, and digital integrity solutions, with shorter innovation cycles and a focus on next-generation technologies.

“The integration of K.U.M. is a consistent contribution to our responsibility to shape the future of critical infrastructure in a resilient and technologically excellent way. K.U.M. brings decades of subsea engineering expertise and precise data acquisition to the table – a strong addition to our group,” said Hermann Rosen, Chairman of the Board at Rosenxt.

“We think in the long term – beyond market cycles – and are laying the foundations today for the solutions of tomorrow. Rosenxt is staying true to its course and sending a clear signal about its ambitious development in the subsea market.”

The acquisition has been approved by the respective governing bodies and remains subject to customary closing conditions, with the integration process to begin immediately.

K.U.M. will continue its operations in Kiel in full, supported by the strategic guidance and expertise of the Rosenxt Group. As part of Rosenxt, K.U.M. will gain access to a broader international market presence and will be able to scale its subsea solutions more rapidly.

The financial terms of the acquisition have not been disclosed.

“Joining the Rosenxt Group enables K.U.M. to further scale our subsea data acquisition and instrumentation solutions and benefit from the group’s broader technology ecosystem. Our shared values – innovation, precision, integrity – make this partnership an excellent fit,” said K.U.M. CEO Onno Bliss.

Rosenxt reported in July 2025 that its UK entity had acquired selected assets and talent from subsea robotics and engineering firm Beam, formed by the merger of UK-based providers of tech-powered offshore wind solutions Rovco and Vaarst in 2024, which ceased trading in May 2025.

The Swiss group said at the time that the acquisition does not constitute a continuation of all Beam’s former operations, but represents a carefully considered consolidation of high-value competencies, focused on integrating key technical assets, welcoming expert talent, and establishing a foundation for future development.

