OneSubsea targets next-gen technologies with purchase of Norwegian subsea business

Business Developments & Projects
May 11, 2026, by Nadja Skopljak

OneSubsea, a joint venture (JV) established in 2023 by SLB, Aker Solutions, and Subsea7, has completed the acquisition of the subsea business of Norwegian Envirex Group.

Source: SLB

SLB reported on March 12 that the OneSubsea JV had entered into an agreement for the acquisition, as a result of which Envirex Group and its subsea business would become part of SLB OneSubsea.

The transaction supports the continued development and deployment of innovative subsea solutions, including umbilical-less and wireless systems, with the customers to benefit from a broader and more advanced portfolio, supported by improved global delivery consistency and lifecycle support, SLB said.

“This acquisition is an important milestone for SLB OneSubsea and expands our ability to meet growing market demand for next-generation subsea solutions,” said Mads Hjelmeland, Chief Executive Officer of SLB OneSubsea. “With the addition of Envirex’s specialized technologies we are well positioned to deliver greater reliability, flexibility and value to our customers.”

