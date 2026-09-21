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After Equinor, Njord Survey inks three-year agreement with RWE

Project & Tenders
September 21, 2026, by Nadja Skopljak

RWE has awarded Swedish offshore survey company Njord Survey a three-year framework agreement for surveys using remotely operated vehicles (ROVs) across its offshore wind farms in the UK and European waters.

Source: Njord Survey

“We are incredibly proud to secure this long-term agreement with RWE, one of the world’s leading renewable energy companies,” said Philip Ljungström, Project Director at Njord Survey.

“Over the past years our teams have surveyed more than 23 full offshore wind farm areas on behalf of the wider industry, and we believe this latest framework agreement is a clear recognition of that experience. It confirms our position as a trusted partner for the offshore wind industry and lets us keep delivering high-resolution data with precision, safety, and lowemission vessel operations.”

According to the Swedish firm, offshore campaigns will, under this framework agreement, be delivered and performed through carbon-neutral operations that prove sustainability and high performance can be seamlessly integrated.

“This agreement reflects everything Njord Survey stands for,” said Martin Wikmar, CEO of Njord Survey. “We strengthen our position in offshore wind further, delivering smarter and safer solutions while maintaining a netzero mindset. I’m proud of our team. Our dedication to effective operations and carbon-neutral surveys continues to set new standards for sustainable offshore surveying.”

To remind, earlier this year, Njord Survey signed a three-year framework agreement with Norwegian state-owned energy firm Equinor for the delivery of pipeline inspection and integrity services offshore Europe.

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