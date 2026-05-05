Aker Solutions on FEED duty for North Sea gas condensate discovery

Exploration & Production
May 5, 2026, by Melisa Cavcic

Norway-based energy services provider Aker Solutions has lined up a new front-end engineering and design (FEED) assignment for a gas condensate subsea tie-in development project in the Norwegian sector of the North Sea with the country’s state-owned energy giant Equinor.

Kvitebjørn; Source: Equinor; Credit: Harald Pettersen

The front-end engineering and design contract with Equinor will enable Aker Solutions to prepare the Kvitebjørn platform for production from the Atlantis subsea tie-in project, which is a gas condensate discovery in the northern North Sea, 35 kilometers southeast of the Gullfaks field. This discovery is estimated to comprise three production wells, with a pressure depletion recovery strategy.

Paal Eikeseth, Executive Vice President and Head of Aker Solutions’ Life Cycle segment, commented: “This is a front-runner tie-in project where we aim to demonstrate how disciplined simplification can unlock real value. Together with Equinor, we are reducing traditional requirements and lowering complexity and cost. In addition, productivity improvements enabled by AI and digitalization will be embedded into the project.”

The Norwegian firm’s scope is to prepare the topside facilities on the Kvitebjørn platform to accommodate production from the new Atlantis field, leveraging existing infrastructure. The FEED contract entails an option for engineering, procurement, construction, installation, and commissioning assistance (EPCIC).

“Atlantis represents one of more than a hundred tie-backs that will be developed on the Norwegian continental shelf (NCS) in the years to come. These projects play a significant role in supporting Europe’s energy security going forward,” added Eikeseth.

Aker Solutions signed a new maintenance and modifications frame agreement in January 2026 with Equinor, including expanded responsibilities for the Kvitebjørn field, which is expected to create operational synergies for the tie‑in contract.

According to the company, several locations will be engaged in the work, with project management and detailed engineering to be executed by its Bergen office with support from colleagues in Mumbai. While the FEED work will start immediately, the option for the EPCIC scope is expected to be exercised at the beginning of 2027.

This job comes shortly after Aker Solutions, Knutsen NYK Carbon Carriers (KNCC), and Vår Energi CCS inked a memorandum of understanding (MoU) to move forward with the Trudvang CO2 transportation and storage project.

