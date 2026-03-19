Aker Solutions bags FEED contract for Lithuanian CO2 terminal

Carbon Capture Usage & Storage
March 19, 2026, by Nadja Skopljak

Lithuanian liquefied natural gas (LNG) terminal operator KN Energies has awarded Aker Solutions with a front-end engineering and design (FEED) contract for its CO2 transshipment terminal infrastructure project in Klaipėda.

The planned terminal is expected to have a capacity of approximately 2.8 million tons of CO2 per year, received from industrial sources in Lithuania and Latvia and the wider Baltic region for temporary storage before being transported by ship to long-term geological storage sites located beneath the seabed in the North Sea.

Aker Solutions will build upon findings from previous phase technical evaluations to further refine the technical design specification of the planned infrastructure and evaluate potential expansion routes for the development.

The FEED phase is scheduled for completion in the third quarter of 2026 and will involve more than 100 Aker Solutions employees from across Norway, India and the UK.

The final investment decision (FID) for the CO2 terminal is expected in 2027, with commercial operations in 2030.

The project is part of the CCS Baltic Consortium, which aims to develop the first cross-border carbon capture, transport, and storage (CCS) network in the Baltic region. The Klaipėda terminal infrastructure development is recognized as a project of common interest (PCI) by the European Commission and is co-funded by the European Union under the Connecting Europe Facility (CEF) for Energy program.

“The successful procurement of a FEED contractor for Klaipėda liquid CO2 terminal marks an important milestone in CCS Baltic Consortium development and commitment of KN Energies to further increase maturity of this project of EU Common Interest,” said Linas Kilda, Chief Business Development Officer at KN Energies.

“I am confident that by combining KN Energies’ proven global operational experience in marine cryogenic and liquid terminals management, with Aker Solutions’ deep engineering expertise – built across decades of delivering complex CO2, energy, and cryogenic infrastructure projects worldwide – places KN Energies in a strong position to provide efficient and scalable solutions for the Baltic region.”

