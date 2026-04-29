Subsea7, OneSubsea chosen for FEED at Canadian $12 billion oil project

Project & Tenders
April 29, 2026, by Nadja Skopljak

Subsea Integration Alliance (SIA), a strategic alliance between SLB OneSubsea and Subsea7, has won a front-end engineering design (FEED) contract with Norwegian state-owned energy firm Equinor for a deepwater oil project offshore Canada.

Source: Subsea7 via LinkedIn

The FEED contract for the Bay du Nord project builds on the long-term strategic collaboration agreement SIA signed with Equinor in 2024, which enabled early joint concept studies for this and other subsea developments.

Subsea7 and OneSubsea will work together with Equinor and the wider supply chain to mature the subsea architecture, optimize execution strategies and align engineering, procurement and delivery decisions.

“Bay du Nord is a landmark deepwater project for Equinor and for the Canadian offshore industry. Entering FEED is a decisive moment, where early engineering choices have a lasting impact on project value and executability,” said Olivier Blaringhem, Chief Executive Officer of Subsea Integration Alliance.

“Through SIA, we bring together the combined strengths of Subsea7 and OneSubsea to shape the development as an integrated system – reducing interfaces, simplifying delivery and enabling informed decisions ahead of final investment decision. This FEED award reflects Equinor’s confidence in our collaborative model and our ability to support projects of this scale and complexity while building local capability for the long-term.”

The project, situated in the Flemish Pass basin approximately 500 kilometers northeast of St. John’s, was put on a shelf for three years in 2023 because of the rise in costs. Equinor started the ball rolling at the beginning of 2025 for the project by awarding preliminary front-end engineering design (pre-FEED) work to BW Offshore and Altera Infrastructure. 

The final investment decision (FID) is expected in the next couple of years and the first oil as early as late 2028.

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

