Aker BP gets the all-clear to use Maersk rig on North Sea field
Back to overview
Home Fossil Energy Go-ahead for Aker BP to use accommodation facility at North Sea field

Authorities & Government
April 8, 2026, by Melisa Cavcic

The Norwegian offshore safety regulator has given its blessing to Aker BP to deploy Macro Offshore Management’s mobile living quarters facility at a field in the North Sea off the coast of Norway.

Valhall field; Source: Aker BP

The Norwegian Ocean Industry Authority (Havtil) has granted Aker BP consent to use Haven as an accommodation facility on the Valhall field in the Norwegian North Sea.

The Norwegian regulator bestowed an acknowledgement of compliance (AoC) to Macro Offshore Management for the Macro Haven mobile living quarters facility in October 2024.

This is a jack-up facility, delivered in 2010 by Drydocks World, Graha Shipyard in Indonesia. Producing since 1982, the Valhall field is now entering a new era, which is expected to result in 40 more years of production.

Aker BP aims to produce a billion more barrels, which is the same amount produced since the field came online. This will be accomplished through projects such as the Valhall PWP-Fenris development.

The project entered its construction stage in September 2023, with total investments in its development estimated at $6.6 billion. The production is anticipated to start in Q3 2027.

OE logo

Power Your Brand With Offshore Energy ⤵️

Take the spotlight and anchor your brand in the heart of the offshore world!

Join us for a bigger impact and amplify your presence at the core hub of the offshore energy community!


ADVERTISE on Offshore-Energy.biz

Related News